La confesión más fuerte de Karina, La Princesita: "Me llegaron a pegar en el baño del colegio"

Karina La Princesita estuvo en el living de "Pampita Online", Telefe, y contó que fue víctima de bullying en su etapa escolar.





"Me llegaron a pegar en el baño del colegio. En ese momento la chica que no fumaba en el baño del colegio o en la esquina no era canchera y me lo decían de forma violenta", comentó la cantante tropical.

karina princesita.jpg



"Entrabas y si había un asiento libre, estaban ellas y no te dejaban sentar. Me dijeron cosas terribles y tenía 12 o 13 años", añadió.





Y comentó que no se lo comentó a su familia: "Los chicos a veces vemos que los grandes están trabajando y darte lo mejor, entonces no querías sumar un problema, por eso no lo contaba en casa" .





El video.