La confesión de la China Suárez: "Nunca me duró tanto un novio"

La China Suárez atraviesa una etapa de estabilidad sentimental junto a Intrusos y, por supuesto, la familia formada con el actor chileno fue tema excluyente durante la breve entrevista. atraviesa una etapa de estabilidad sentimental junto a Benjamín Vicuña y sus dos hijas colman de felicidad a la actriz. En ese marco, la rubia dialogó esta tarde cony, por supuesto, la familia formada con el actor chileno fue tema excluyente durante la breve entrevista.

"Ustedes tienen más ganas de casarse que yo, ¿por qué no se casan ustedes? Hay que organizarlo. Le dije que después de arrodillarse tiene que poner fecha. No sé cómo se hace, él no se casó nunca tampoco así que no sabemos. Ya organizaremos. Va a ser el año que viene, ya este año no llegamos", arrancó a contar la China sobre su casamiento.

Luego, mencionando las virtudes de su pareja, Benjamín Vicuña, la rubia disparó: "Nunca me duró tanto un novio. Tenemos una gran complicidad y personalidades parecidas, nos reímos de las mismas cosas. Está bueno encontrar un compañero y un amigo en la pareja", afirmó.

Finalmente, sobre la idea de tener más hijos, aseguró: "No, tengo una beba de ocho meses, me estoy recién recuperando. Tengo ganas de trabajar, así que por ahora no".

Mirá!

Embed