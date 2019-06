"Sex, viví tu experiencia", la provocadora obra de teatro de Gloria Carrá , quien es parte del elenco de, la provocadora obra de teatro de José María Muscari , contó que varias mujeres quisieron conquistarla.

"Muchas mujeres se me han tirado del medio y fuera del medio. La primera vez me sorprendió, después ya no", contó la actriz y cantante en el ciclo radial "Falta de respeto" por Conexión Abierta.

"De todos modos me encantaría que me gusten las mujeres... Creo que una mujer me puede entender más. De hecho, en reuniones de mujeres me doy cuenta que nos entendemos más", agregó.





Y explicó: "Pero soy heterosexual, no me pasa nada viendo a otra mujer, reconozco la belleza de otra mujer pero nada más".





Cabe recordar que en la obra se trata de un espectáculo para mayores donde una troupe de artistas muy diversos se mezclan y potencian arte puro con música, baile y teatro donde lo visual y sensorial ilumina las incertidumbres del público sobre el sexo, un tema que inquieta a todos e incomoda a muchos.