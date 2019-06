La confesión de Fer Dente: "Soy hijo de un cura"

Fernando Dente. El actor sorprendió al revelar en una entrevista con la revista Gente que su madre antes de morir le confesó que su padre biológico no es quien él piensa sino que se trata de un sacerdote. La historia podría ser digna de una ficción, pero no: es la vida real de. El actor sorprendió al revelar en una entrevista con la revista Gente que su madre antes de morir le confesó que su padre biológico no es quien él piensa sino que se trata de un sacerdote.





"Antes de morir, mi mamá me reveló que soy hijo un cura", dijo Fer que perdió su mamá hace 10 años cuando él tenía 19 y daba los primeros grandes pasos en el mundo actoral.





Tomás Dente, el hermano periodista del actor. Panelista de "Voy a ser muy claro. Sé perfectamente de qué se trata todo esto. Banco incondicionalmente a mis hermanos pero yo no voy a decir nada al respecto". Al hacerse público esto, todas las miradas recayeron en, el hermano periodista del actor. Panelista de " Nosotros a la mañana ", El Trece , Tomi dijo: "

"No cuenten conmigo para esto. Estamos en un lugar muy autoreferencial en el periodismo y yo no me voy a subir a este juego. No voy a revelar ningún detalle íntimo de mi familia porque mis padres ya no están para defenderse", concluyó.





Hace poco tiempo atrás, Fer también sorprendió a sus seguidores al confesar su sexualidad en las redes. "Soy gay!!! Creo que ya todos lo sabían y sino, ahora lo saben ! Y estoy muy orgulloso de ser quien soy porque es el resultado de aceptar mis sentimientos y mis deseos. No se si será la última vez que hable de esto públicamente pero estoy seguro que es la primera", había escrito.