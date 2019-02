La confesión de amor de Florencia de la V: "Voy a renovar votos con mi marido"

"Yo cumplo años el 2 de marzo, y el primero voy a renovar votos con Pablo con una ceremonia en la playa. Pasaron once años ya de mi casamiento. Lo quise hacer (renovar los votos) el año pasado, para los diez años, pero lo voy a hacer ahora en los once años", comenzó explicando la actriz en "Infama", América. comenzó explicando la actriz en

"Va a ser en Elena Beach, en la playa. Primero vamos a festejar mi cumpleaños y al amanecer, ojalá que el tiempo nos acompañe, una hermosa ceremonia con amigos", detalló.





"Él apostó a esto, formamos una hermosa familia, tenemos dos hijos, entonces a raíz de eso me parecía interesante poder celebrar todo lo que estamos viviendo, porque es importante para nuestra sociedad que se muestre, que sea lo que uno sea pueda vivir dignamente y ser feliz por sobre todas las cosas, no importa la sexualidad que tengas", subrayó.





"Por ahora no, en algún momento fantaseamos bastante. Ellos están grandes, demanda mucho la crianza de hijos, nosotros somos padres muy presentes. Quizás cuando sean más grandes, no sé qué me deparará el día de mañana, pero la verdad que a mí me encantan, me gustan los chicos y no es una puerta que esté cerrada", concluyó sobre la posibilidad de agrandar la familia en el corto plazo.