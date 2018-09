La condición de Sol Pérez para aceptar la propuesta de Nicky Jam

GEBA y, como hacen todas Sol Pérez en el Hotel Faena de Puerto Madero. Como informáramos este lunes en carácter de exclusividad, el popular artista Nicky Jam se presentará este jueves 20 de septiembre en el estadioy, como hacen todas las estrellas , el músico pidió algunos requisitos para su estadía: hotel de lujo, seguridad, catering y, en su caso, el morocho espera poder tener una cita conen el Hotel Faena de Puerto Madero.

Pero luego de que PrimiciasYa.com difundiera las intenciones de Nicky, Sol Pérez dialogó con el ciclo radial "ShowAttack" y confirmó la noticia.

"Me invitaron al show con mis amigas. Y después me llegó que pidió mi celular para ir a cenar", contó Sol.

"Me preguntaron si le podían pasar mi número y dije que sí, que no había problema pero no hay chances que vaya a cenar sola con él. Les dije que sí iba pero con amigas. Cena con amigas es más descontracturado", agregó.

"Sí, lo quiero conocer, me gusta su música pero de ahí a que pase algo está muy lejos. Me tiene que conquistar", aclaró la rubia.

Finalmente, reveló la receta para que el artista pueda llegar a conquistarla: "Si Nicky Jam me dedica un tema y me lo canta, me caso".

Escuchá el audio!

