La Chipi y su denuncia de acoso contra Pettinato: "Me chupaba la espalda"

Luego de que se conocieran diversas denuncias de acoso contra Roberto Pettinato, este viernes se sumó otro nombre de peso al grupo de mujeres que señalaron al conductor.

Se trató de la bailarina Mariela Anchipi, esposa de Dady Brieva, quien pasó por Intrusos y reveló detalles sobre situaciones que hasta incluyeron el destrato y la agresión.

"Me maltratataba. Llamalo acoso, como quieras. ¿Qué me hacía? Me acorralaba, me chupaba la espalda", contó la Chipi, quien al momento de compartir escenario con Pettinato (era una de las bailarinas del programa) tenía apenas 20 años.