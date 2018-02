La Chipi también reveló haber sido acosada por Roberto Pettinato

Mariela Anchipi pasó este jueves por el ciclo Confrontados y relató una supuesta experiencia de acoso que le tocó vivir con Roberto Pettinato hace veinte años.

"Cuando sos acosado lo sentís, no viene después. Lo sentís y lo sufrís en el momento", arrancó a contar La Chipi. Y remarcó: "A veces te podes defender y a veces no, o no sabes cómo."

Más tarde, la bailarina reveló parte de lo ocurrido aunque no se mostró interesada en denunciar al músico.

"Tuve el apoyo de mis compañeras bailarinas y de mi coreógrafa que, en su momento, fue y le dijo que me deje de molestar", expresó luego.

"¿Si volvería a trabajar con Pettinato? Lo evitaría. Tengo una satisfacción personal de que no me puede sostener la mirada, no me puede mirar a los ojos".

"Yo creo que esta persona no es un imbécil y no volvería a hacerlo", concluyó Mariela Anchipi.

