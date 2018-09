La Chipi bancó a Dady Brieva luego de su polémica declaración: "Cada vez lo estoy apoyando más"

"Los Ángeles de la mañana" Mariela Anchipi defendió a su marido Esta mañana endefendió a su marido Dady Brieva por las polémicas declaraciones donde aseguró sobre el actual Gobierno: "Quiero que se queden hasta el final y que la gente la pase mal".





"Él está bien. En el teatro le fue súper bien, es más vendió más que nunca a pesar de lo que dijeron. Como hay mucha gente que salió a matar, también mucha lo salió a bancar", comentó la mujer del actor.

Enseguida, Taboada salió a cruzarla: "¿Vos decís que la frase está editada?". "No dije que está editada, sino que si vos agarrás una frase y la sacás de contexto, suena distinto", aseguró Anchipi.





Y añadió: "Cada vez lo estoy apoyando más. Yo estudié en institutos públicos y no me gustan los recortes. Además de darle de comer a los chicos, hay que darle esperanza y me parece que las escuelas hacen eso".