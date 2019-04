La China Suárez y Paula Chaves, cómplices en la "pijamada" de Rufina y Olivia

La China Suárez y Paula Chaves compartieron fotos en sus redes sociales de la pijamada de Rufina, hija mayor de la actriz, y Olivia, hija mayor de la conductora. compartieron fotos en sus redes sociales de la pijamada de, hija mayor de la actriz, yhija mayor de la conductora.





Argentina, tierra de amor y venganza" fue anfitriona y hubo mensajes cruzados con la modelo y conductora. La protagonista de "fue anfitriona y hubo mensajes cruzados con la modelo y conductora.

china suarez 1.jpg



Chaves como La China compartieron en Tantocomocompartieron en Instagram Stories el diálogo que mantuvieron mientras se desarrollaba la pijamada de las pequeñas.





"Acá esperando que me llame @sangrejaponesa para decirme que Oli extraña, jajajaja. Pero no estaría sucediendo. Me duermo?", escribió Chaves.

china suarez 2.jpg







"Por ahora todo bajo control. Las soborno con chocolates para que se duerman", fue la respuesta entre risas de la China.





Y horas más tarde llegó el mensaje de alerta y Pedro Alfonso tuvo que salir "al rescate" de Olivia.