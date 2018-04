La China Suárez personificó a Susana Giménez en Sandro de América

China Suárez se puso en la piel de Finalmente, llegó este lunes el quinto capítulo de la serie sobre la vida del "Gitano", en el cual, lase puso en la piel de Susana Giménez

La escenas de esta última entrega de la tira, se ubicaron en la época en que el fallecido artista y la diva protagonizaron juntos la película Tú me enloqueces.

El film marcó el comienzo de la excelente relación que Sandro y Susana tuvieron a lo largo de la vida, hasta el fallecimiento del ídolo.

"Lo vi por primera vez en un show del Hermitage, en Mar del Plata, porque antes de ser su amiga y compañera de trabajo, yo fui una más de sus fans. Cuando me llamaron para hacer la película Tú me enloqueces con él, me volví loca con la idea. Era el momento ideal para hacer algo juntos. Yo estaba de novia con Carlos (Monzón) y él, con una chica que se llamaba Julia. Ninguno de los dos fue jamás a ver la filmación ni vio la película una vez que estuvo terminada. La química entre nosotros era increíble y debo decir que los dos disfrutamos mucho de esos días de trabajo juntos", decía Susana en su revista tras la muerte del inolvidable Sandro.

