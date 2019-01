La "China" Suárez opinó de la relación de Laurita Fernández con Rufina

Nicolás Cabré y Laurita Fernández se afianza con el correr del tiempo y la pequeña Rufina ya comparte tiempo con la pareja. En este marco, la China Suárez dialogó con Polino Auténtico y opinó sobre la relación de la nena con la bailarina. El noviazgo entrese afianza con el correr del tiempo y la pequeña Rufina ya comparte tiempo con la pareja. En este marco, ladialogó cony opinó sobre la relación de la nena con la bailarina.

"Con cualquiera que Rufi esté feliz, yo soy feliz. Quien la quiera cuidar y le de amor, yo voy a ser feliz. Cualquier tipo de amor que ella reciba es lo más importante", expresó la "China".

"En este momento está de vacaciones con su papá. Ya el lunes me la trae porque la extraño mucho", continuó.

En cuanto a su presente amoroso con Benjamín Vicuña: "Tengo al lado un hombre maravilloso. Para mi es importante tener a alguien que saca lo mejor de mí".

Más tarde, habló de la nueva etapa que iniciarán como pareja: "Cuando termine la novela, empezaremos a organizar el casamiento".

Sobre la posibilidad de otro hijo con el chileno, ella sostuvo: "Todavía no estamos pensando en tener otro hijo. Magnolia está empezando a caminar, y es el momento más difícil de la crianza. No me puedo distraer ni un segundo", concluyó.

