Eugenia "La China" Suárez respondió luego de que algunos seguidores la criticaran por subir fotos a las redes sociales amamantando a su hija Magnolia





La actriz salió al cruce de los comentarios negativos que recibió tras publicar una tierna postal dándole la teta a su beba, fruto de su amor con Benjamín Vicuña, en la pileta. Otros tantos la bancaron.





Ante algunos comentarios que recibió en la publicación cuestionando que muestre esa imagen de madre a hija, Suárez respondió tajante.

"Gracias. No te hace mejor madre dar teta, cada una hace lo que puede y le parece. Pero claro que me siento orgullosa y feliz de poder darle teta a mi hija porque he pasado crisis de lactancia muchas veces y aún así hemos continuado y los resultados son increíbles", expresó la actriz, también madre de Rufina.





No es la primera vez que se muestra en las redes amamantando a su hija pero esta vez salió al cruce de algunos comentarios que la cuestionaban por esto.