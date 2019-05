La charla que tuvo Mirtha Legrand con Luis Ventura por los Martín Fierro

Mirtha Legrand se comunicó con Luis Ventura por la entrega de los Premios Martín Fierro del próximo 9 de junio en el Hotel Hilton porteño. se comunicó conpor la entrega de losdel próximo 9 de junio en elporteño.





La conductora de los almuerzos le explicó al periodista que no podrá asistir a la ceremonia ya que se encuentra en reposo por la operación de una brida intestinal.





Mirtha en donde ella le explicó las razones de la ausencia a la gala. El presidente de APTRA contó la charla que mantuvo conen donde ella le explicó las razones de la ausencia a la gala.





"Mirtha me confirmó personalmente que no va a asistir a la entrega de las estatuillas de APTRA, condicionada por su tema de salud", comentó Ventura en "Involucrados", América. comentóen





Y explicó: "Si bien está muy recuperada y está haciendo esfuerzos para llegar a sus programas del sábado y domingo".





"No irá por recomendación médica. Me dijo que está mucho mejor pero que no va a estar en los premios", aseguró Luis.