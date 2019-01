La carta de Nazarena Vélez tras el llanto de Barbie ante las cámaras

Barbie Vélez no la está pasando bien por el enfrentamiento de su madre y Fede Bal. Por ese motivo, la morocha lloró ante los medios luego del pedido de restricción perimetral y bozal legal del actor a su mamá. no la está pasando bien por el enfrentamiento de su madre y. Por ese motivo, la morocha lloró ante los medios luego del pedido de restricción perimetral y bozal legal del actor a su mamá.

Fue ante las cámaras del programa "Los Ángeles de la mañana", El Trece, cuando Barbie, al salir de la obra "Derechas", lloró ante las preguntas sobre este tema, las cuales prefirió no responder.

Así las cosas, este jueves, Nazarena Vélez salió a hablar del tema y prefirió las redes sociales para compartir un extenso comunicado al respecto.

"Cuando hace 24 años elegí ser mamá, tuve claro que desde ese momento mi vida iba a cambiar 100%. Ya no era yo, éramos nosotras. Inmediatamente fuimos dos y años más tarde, cuatro. Amo tanto pero tanto a mis hijos, que muchas veces me equivoco y no mido consecuencias cuando alguien se anima a lastimarlos.

Es de público conocimiento todo lo ocurrido. Y si bien sostengo cada palabra, hoy al ver a mi hija llorar tan angustiada, recordando la etapa más dolorosa y humillante de su corta vida, no puedo perdonar mi incapacidad maternal de no haberme dado cuenta lo que en ese momento estaba padeciendo. El dolor paraliza.

Sumado a ver cómo se utiliza una herramienta judicial de la importancia de 'una restricción' que intenta salvarle la vida a tantas víctimas de violencia de género, siento que el odio sólo genera más dolor y mi hija ya sufrió muchísimo más de lo que puedan imaginar.

Las lágrimas de Bárbara y el sufrimiento de todas las que luchan día a día por sus vidas ante estos personajes sin escrúpulos que usan la Justicia para callarnos, me genera mucha impotencia. Desde ahora pienso luchar en silencio hasta el último día de mi vida para que las lágrimas y los sufrimientos sólo queden para los agresores, nunca más para las víctimas.

Doy mi vida y mi alma por sólo ver sonrisas en tu rostro amor de mi vida @barbiepucheta. Finalizo mediáticamente lo referido y lo dejo en manos del Dr. Bernardo Beccar Varela y su estudio.

¡No tengan miedo! Denuncien. Pidan ayuda (En Mar del Plata, en lo que va del año -18 dias- 8 mujeres murieron asesinadas y ya superan las 800 denuncias por violencia familiar. #NiUnaMenos", finaliza Nazarena.

