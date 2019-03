La carta del hermano de Adrián Yospe al hijo de Natacha Jaitt

Natacha Jaitt reavivó el conflicto entre la familia de la mediática y los Yospe por la tenencia del menor "V", hijo que ella tuvo con el fallecido actor Adrián Yospe. La muerte dereavivó el conflicto entre la familia de la mediática y lospor la tenencia del menor, hijo que ella tuvo con el fallecido actor





"V" viva con ellos. El tío del menor, Mariano Yospe , lleva adelante el pedido a la Justicia para que toda la documentación y denuncias que realizaron desde hace años para queviva con ellos.





Hoy "V" cumple 13 años pero no pueden tener contacto con él. "Me senté recién por que llegué hace un rato del médico, estoy con un desgarro que no me puedo mover. Mi papá tampoco se puede comunicar por que lo llamo a V otro día y le sacaron el teléfono y le dijo que para hablar con el nene primero enviemos dinero. Estamos muy mal con todo esto", expresó Yospe.

Embed



Para hacerle llegar un mensaje de amor, escribió una carta abierta y espera poder verlo pronto.





La carta abierta de Mariano Yospe a su sobrino, "V", que publicó el sitio BigBangNews.





26 de marzo, cumpleaños número 13, en el que para el judaísmo te conviertes en hombre.

Querido (V) sobrino mío, hijo de Natacha Jaitt y Adrián Yospe, mi hermano mayor. Hoy es un día más en tu dolorosa vida, una vida que te pegó fuerte y duro. Con tan sólo cinco añitos tuvimos que dejar de vernos, de compartir esas tardes en el salón de juegos, de salir con papá a pasear y a andar en ese triciclo que tanto te gustaba. Se me vienen muchísimos recuerdos a la mente: cenas con Rosita, momentos hermosos compartidos en familia con vos, Adri y Norita. Reuniones con el abuelo y tus primos (hijos míos), asados.

Sos igual que papá. Te enojás y te preocupás por mí como lo hacía él. Podría escribir decenas de renglones sobre todos los momentos que pasamos juntos y por razones ajenas a nuestro vínculo tuvimos que separarnos. Vos, con tu corta edad, seguramente recuerdes poco de todo esto. Algún día, además de poder ver esto que te escribo con fecha 25/03/2019, nadie te podrá mentir como lo hicieron hasta el momento, diciendo que nunca me preocupé por vos.

La gente que vivió y vive en tiempos nuestros te contará lo complicado que fue cada una de las veces que pudimos vernos. Los que somos parte de tu familia paterna queremos desearte que, dentro de tanto dolor, puedas tener un poquito -si es posible y ojalá fuera mucha- de alegría y felicidad en este día tan especial: tu cumpleaños. Tengo un nudo en el estómago y no sé si escribo bien o mal. Que Dios me juzgue si alguna vez hice lo adecuado.

Mi mayor deseo es que puedas conocer la claridad, ser amado y ser cuidado. Te quiero, te queremos y siempre estaremos tratando de hacer lo posible para que no vuelvas a vivir el calvario que viviste, pese a que en este país lo blanco es negro y lo negro es blanco. Feliz cumpleaños, mi querido sobrino.