Embed Comparto una reflexion reciente.

(No me sermoneen...) lo redacte como pude ♂️

gracias. pic.twitter.com/cgOuHPqxJ9 — Benjamín Rojas (@rojasbenjamin) 1 de agosto de 2018



"Hoy soy testigo en primera persona del cambio en el cuerpo que soporta una mujer en un embarazo. Me refiero a lo estrictamente físico y hormonal. No podríamos entenderlo. Jamás. Porque somos hombres. Pero es admirable el coraje que tiene que sacar de algún lado para sobrellevar esos cambios que le demandan la naturaleza y que ni puta idea tenían de cómo iban a ser. Y mucho menos de cómo continúa ese proceso, porque todo esto sucede por primera vez. Ahí está mi admiración. Pero antes que admiración, mi respeto. Y yo lo único que hago acá al lado es acompañar y tener miedo,... je", comentó el actor.

Embed Una publicación compartida por Benja Rojas (@rojas_benja) el 24 de Jun de 2018 a las 11:32 PDT



Y agregó: "Leo y escucho plenarios, debates. Y pienso 'qué loco como algunos opinan de la mujer y su embarazo. O su aborto sin tener puta idea de lo que se siente...' No me entra en la cabeza que una mujer tenga que pedir permiso para poder ser dueña de su cuerpo. Te juro que escucho todo y a todos. Y no... Sigo sin entender. Ojalá sea ley".