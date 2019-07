La cantante infantil Adriana contó el drama que padeció luego de separarse: "Me enfermé"

Adriana, cuyo nombre completo es Adriana Szusterman, tuvo que superar uno de los momentos más duros de su vida tras separarse luego de 26 años de casada y 6 de novia. La cantante infantil, cuyo nombre completo es, tuvo que superar uno de los momentos más duros de su vida tras separarse luego de 26 años de casada y 6 de novia.





"Después de 26 años de casada, más seis años y medio de novia, de trabajar con mi marido, Sergio Strauch, descubrí que las cosas habían cambiado. Me costó mucho asumir que el amor se había transformado", contó la cantante a la revista Paparazzi.

Tomar la decisión de separarse resultó dolorosa: "Me costó muchísimo asumirlo, me enfermé e hice un tumor por no animarme a expresar lo que sentía. Y después de mucho tiempo de ayuda, de poder hablar, Sergio me dijo que le sucedía lo mismo".





Fue entonces que Adriana no solo enfrentó la situación, sino que decidió comenzar una nueva etapa en su vida.





"Me animé a transformar mi vida, a elegir un camino nuevo, a romper patrones y la mirada social, que me decía qué era lo que correspondía y qué no. Y también a descubrir que se puede seguir trabajando juntos, sostener una familia, que por siempre seremos papás de dos hijos maravillosos, y que eso sí funciona", concluyó.