La bronca de Leticia Brédice con los Premios Martín Fierro: "Gané una vez y nunca más me invitaron"

Premios Martín Fierro 2018 el tema se instaló en la mesa de "La Noche Mirtha Legrand" (El Trece). A horas de la entrega de los





Mientras Marcelo Polino contaba detalles de la polémica que hay al rededor de la entrega, Leticia Brédice lanzó sin ningún tipo de filtro.





"A mi no me invitaron. Yo gané un Martín Fierro como mejor actriz y nunca más me invitaron a la fiesta", manifestó la actriz.





"Hubiese dado siempre el premio a mejor actriz... yo amo tanto todo, pero nunca me invitaron a los Martín Fierro", añadió.





"A mi no me invitaron. Yo gané un Martín Fierro como mejor actriz y nunca más me invitaron a la fiesta", manifestó la actriz. Karina Jelinek salió a bancar a Brédice y le dijo "pero sos muy buena actriz", a lo que ella retrucó: "Pero parece que en APTRA no lo cree. Lo tengo acá".





