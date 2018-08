La Bomba Tucumana vs. Mica Viciconte en Incorrectas: "No me voy a pelear con una nena"

Bomba Tucumana y Mica Viciconte se pasaron todo el año pasado, de pelea en pelea cuando ambas participaban en el Gladys, lase pasaron todo el año pasado, de pelea en pelea cuando ambas participaban en el Bailando

Lo cierto es que a pesar del tiempo que transcurrió desde que se vieron, las mujeres no depusieron su actitud beligerante y este miércoles dieron cuenta de ello en Incorrectas, el ciclo que Moria Casán conduce por América.

"A Mica no le molestaba que te trajéramos al programa, ni nada, además no le preguntamos. Sólo que quisimos saber cómo estaba antes de salir al aire y me dijo 'a mí me chupa un huevo, lo que pasa es que me parece que no es una buena mujer", expresó la conductora.

"No tengo nada para decirle. Le deseo toda la suerte del mundo, que Dios la bendiga, que le vaya muy bien en su relación con Cubero, que sea muy feliz y en esto que está haciendo que está muy bueno, pero el Bailando ya terminó. Yo tengo una carrera, soy una mujer grande, no me voy a pelear con una nena, ni le voy a responder a una niñita. Ella es una criatura, no me conoce a mí. No ves que cuando me conoció dijo que no sabía quién era. Yo nunca diría 'me chupa un huevo', eso es un lenguaje de una nena", disparó Gladys.

Luego, Mica no recibió respuesta a una pregunta que le lanzó a la cantante: "No te arrepentís de haber insultado y maltratado a tanta gente el año pasado? ¿No te hubiese gustado pedirles disculpas?".

Gladys no contestó y Micaela se enojó: "Ah bueno, me encanta. Perfecto, no hago preguntas".

