"La Bomba" Tucumana tras la reunión con Juan Manzur: "Le ofrecí que me tenga en cuenta para ayudar en lo social"

"La reunión surgió porque yo tengo un contador muy cercano al contador del doctor Manzur. Me dijo que quería verme porque sabía que yo era peronista. Fui porque soy artista, canto y pensé que quería contratarme para algún show. Es muy linda persona Manzur, me encantó dialogar con él, charlar y decirle cosas que tenía siempre en el corazón", comentó Gladys.

Embed En este difícil momento que atraviesa el país, toda ayuda es valiosa para seguir cuidando a los tucumanos. Es un honor que una artista como Gladys, la Bomba Tucumana, se sume a nuestro proyecto y decida trabajar por quienes más necesitan. Cuenta con todo nuestro respaldo. pic.twitter.com/FPG2vO7pcJ — Juan Manzur (@JuanManzurOK) 24 de enero de 2019







"A José Alperovich (ex gobernador) también le pedí una entrevista y fui a decirle que me ponía a disposición de él para lo que necesite y la verdad que no me dio bolilla. Yo quería ayudar", añadió la artista tropical.





"La gente siempre se acerca y te pide cosas, creyendo que porque uno es artista es rico. Pero no es así. Yo vivo bien de mi trabajo pero tengo que seguir laburando", comentó la popular rubia.