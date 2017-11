La Bomba se la cantó a Tinelli: "Si yo fuera Flor Vigna, me iría del Bailando"

Anoche, en ShowMatch, Gladys, la Bomba Tucumana expresó su fastidio por el segundo reemplazo que Flor Vigna recibe en lo que va del Bailando, luego del abandono de sus parejas anteriores.

"No me gustan los reemplazos. No tenían que echarla porque estaba desde que empezó el Bailando. Había que buscarle un reemplazo digno de ella", le dijo Gladys a Marcelo Tinelli.

Luego, agregó que "los reemplazos son injustos porque es raro hacerlos a esta altura del certamen."

"Yo si fuera Flor Vigna, me iría. ¿Qué pasa si se va? No pasa nada. Ya está. Es la campeona", reflexionó más tarde.

"Aclaro que es mi opinión, no soy nadie, no soy juez, ni jurado, no soy Dios. Soy una simple participante.", concluyó la polémica Bomba.

