La Bomba se descompensó en ShowMatch: "Me hicieron firmar que me hacía cargo de mi vida"

Gladys la Bomba Tucumana está ingresando en el terreno de la irresponsabilidad al descuidar su salud en lo referente a las exigencias físicas que el Bailando requiere. Este miércoles por la noche, antes de salir a la pista, la cantante de cumbia se descompensó y a pesar de su malestar decidió no ser enviada a un centro médico para su total atención. En vez de eso, la mamá de Tyago Griffo decidió salir a bailar, de todas formas.

Este jueves, en diálogo con Los Ángeles de la Mañana, Gladys relató lo que le sucedió: "Estuve enferma, pensé que tenía un preinfarto, porque tenía una presión muy fea en el pecho", arrancó a contar.

Y siguió: "La producción llamó a una ambulancia y el médico que vino me ordenó que me internen, dijo que no podía bailar. Dijo que me tenían que tener al menos siete horas para un control, análisis de sangre para ver cómo estaba la parte cardíaca, pero decidí quedarme para bailar. Me hicieron firmar un papel en el que yo me hacía cargo de mi vida, no ellos".

Tozuda como pocas, la mujer, vinculó su dolencias a su pelea con la mamá de Laurita Fernández: "¿Por qué tengo que soportar que me diga ignorante y Lourdes me diga burra?"

¡A cuidarse, Gladys!

