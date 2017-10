"La Bomba" con poco sexo: la solución que le dio a su pareja

Sin dudas, Gladys "La Bomba" Tucumana es una de las participantes del "Bailando 2017" que no tiene filtro a la hora de opinar de sus compañeros en el certamen y mucho menos de contar cosas de su propia intimidad.

La semana pasada, luego de que Marcelo Tinelli remarcara que la cantante había contado en el espectáculo de Jey Mamonn que tenía "relaciones sexuales con su novio una sola vez por mes", la participante dio sus motivos: "Es verdad, yo siempre lo cuento", se confesó.

"¡Él es terrible! Pero de este lado no recibe la respuesta que busca... entonces a veces lo dejo que se toque, que haga alguna cosita. ¡Y sí, pobrecito! Que se toque él, no que me lo toque otra. Pobre mi vida, lo amo. ¿Te imaginás lo que es aguantarme a mí? Él quiere todos los días y como no recibe respuesta le digo 'tocate si querés, mi amor'", reveló.

Lo cierto es que esta tarde, en "El Tratamiento", el ciclo que conduce Fabián Doman de lunes a viernes a las 14:30 por Ciudad Magazine, Sebastián Escacena habló sobre este tema: "Hay veces que ella termina cansada de los shows y demás asuntos de trabajo y no tiene ganas de tener relaciones. Únicamente quiere dormir y es un poco entendible".

"La pareja es de a dos y respeto la decisión de ella. Entiendo que este muy cansada pero tampoco es un vez al mes, ha pasado pero ahora no es tan así. Es difícil aguantar y a veces hay que recurrir a la otra parte, a manuelita. En la calle todos me preguntan sobre eso y le digo que voy seguido a Pahuajó (risas)", relató.

Embed