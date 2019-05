La bailarina que se desnudó y reflexionó de manera profunda: "Sin mi cuerpo sano no puedo ser plena"

Sole Bayona es una de las bailarinas más talentosas que pasaron por la pista de "Showmatch". es una de las bailarinas más talentosas que pasaron por la pista de





Pero por estos días, la bailarina atraviesa un duro momento: una lesión le impide bailar a causa del dolor.

Aunque en principio ella no se tomó el tiempo prudencial para recuperarse y siguió exigiendo su cuerpo, ahora ya no puede más y contó el drama que sufre producto de no poder entrenar.









"Después de dos semanas de haberme lastimado y pelearme cada día con mi cuerpo, exigiéndolo sin querer parar y no pudiendo aceptar que necesitaba de mi para sanar, me di cuenta de lo que estaba haciendo, me detuve y empece a escucharlo y darle amor", comentó Bayona en Instagram.





"Hace 14 días que no pude entrenar mas, que trabajo sin rendir bien y con mucho dolor, me frustro y angustio cada día... y por no querer hacerme cargo me sigo lastimando. Con 36 años, me sigue llevando tiempo aceptar los momentos de debilidad...", añadió.

"Sin mi cuerpo sano no puedo ser plena. No puedo hacer lo que amo. Y mi cuerpo va a estar a mi lado hasta el último día. Lo da todo por mi cada vez que le pido: 'Vamos, un poco más'. Cómo no amarlo y darle lo que necesita cuando me dice: 'Hoy no puedo, pará y quedate conmigo', describió la morocha sentida en , describió la morocha sentida en Instagram

