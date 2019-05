La bailarina que luego de un tiempo confirmó que tuvo un romance oculto con Federico Bal

Becky Vázquez y Federico Bal compartieron el elenco de la obra "Magnífica" en Mar del Plata en 2018. compartieron el elenco de la obraenen 2018.





En aquel momento surgieron algunos rumores de romance oculto cuando él estaba de novio con Laurita Fernández. Pero todo quedó allí sin confirmarse.

Esta tarde, la bailarina estuvo en el ciclo "Flor de tarde" y ante la pregunta si "¿Pasó algo o no con Fede Bal?", ella fue contundente: "Sí, sí, pasó", reconoció.





"Ya está, ya lo sabía todo el mundo", agregó la rubia. "¿Y el Bailando te separó de él?", le consultaron.





"No, con Fede había habido una situación en la revista que no me había gustado nada y me enojé con él. Después lo charlamos y se aclararon los tantos. Tenemos re buena relación", expuso Becky.





"Laurita (Fernández) era feliz poniéndome bajo puntaje en el Bailando", concluyó Vázquez.





