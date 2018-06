La ausencia de Jorge Rial a "Intrusos": fue a una clínica y le hicieron estudios

Jorge Rial se ausentó el lunes a su programa "Intrusos" por América y en su lugar estuvo Adrián Pallares. se ausentó el lunes a su programapory en su lugar estuvo





Lo cierto es que su ausencia se debió a cuestiones de salud pero el conductor ya se encuentra de la mejor manera. Le hicieron unos estudios en una clínica a raíz de una dolencia durante la jornada de ayer.





"Me empezaron a dar unos calambres ayer a la noche y me siguieron hoy a la mañana llame a mi médico que además es el director médico de los Arcos, y me hizo ir a los Arcos porque él estaba ahí", comentó el periodista al sitio Telebajocero.





"Me hicieron unos estudios. Entré como a las 11 y me fui cerca de las 14 hs, al final era algo muscular que están viendo, me dieron todos los estudios muy bien, calculamos que es algo de un cambio de medicamento que hubo y me lo van a ajustar hoy a la noche", agregó.





"No fue nada relacionado con el potasio, el año pasado había tenido algo relacionado con eso, pero esta vez nada que ver. Estoy bien y mañana (por hoy) vuelvo a Intrusos", finalizó el conductor..