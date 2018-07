La agencia que sacó las fotos de Wanda en Ibiza salió a desmentir a la mediática

Embed Buen día Buenos Aires Una publicación compartida por Wanda nara (@wanda_icardi) el 17 de Jul de 2018 a las 6:56 PDT

Y agregó: "Me causó risa la panza que me hicieron: ni en mis embarazos estuve así. Con mis posibilidades económicas nunca llegaría a estar tan mal como me mostraron en esas fotos: existen un millón de tratamientos para solucionarlo".

Lo cierto es que desde de la agencia fotográfica que consiguieron esas postales salieron a desmentir rápidamente a la rubia.

"Las fotos son originales. Nosotros no nos dedicamos a trucar fotos, sino a retratar la realidad", aseguró Ramiro Souto, manager de la agencia.