La acusaron de no ver a los niños de su sueño y Charlotte Caniggia retrucó: "Me quieren tirar mier.."

Charlotte Caniggia se ve envuelta en otra polémica al no poder ir a visitar a los chicos del merendero "Panza caliente", sueño que representa en el "Súper Bailando".





La mediática viajó a Córdoba pero por cuestiones de agenda no pudo ir a verlos. Los chicos se quedaron esperando esa visita que nunca llegó.

Charlotte explicó el motivo por el que no pudo ir a verlos: "No pude asistir. Yo voy a ir la próxima vez que vaya a Córdoba y voy a visitar mi sueño", dijo la hija de Claudio Paul al ciclo "Los Angeles de la mañana".





"A mí me importa el sueño, no me parece bien que se me juzgue porque no fui cuando la mayoría de los participantes no fue a ver su sueño", remarcó.





"Me quieren tirar mier... Y los demás ni tuvieron los huevos de ir a ver un sueño. Esta vez no pude ir a verlos", cerró.