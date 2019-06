La actriz Fernanda Meneses denunció penalmente a Fabián Gianola

Fernanda Meneses denunció penalmente a Fabián Gianola por abuso sexual. El año pasado, había realizado una acusación mediática, lo que provocó que el actor salga a negarlo. La actrizdenunció penalmente apor abuso sexual. El año pasado, había realizado una acusación mediática, lo que provocó que el actor salga a negarlo.





"Hace un año logré efectuar la denuncia pública. hoy presento la denuncia formal ante el poder judicial. Siento miedo por todos los hechos del pasado y el presente", indicó.





La denuncia se refiere al año 2015, cuando trabajan en el programa El kioskito de Fabián y, según el relato de la actriz, Gianola la manoseó y hasta la encerró en su camarín para besarla sin consentimiento.





"En otra oportunidad terminamos de grabar y me pegó una palmada en la cola, con sonido y delante de mi pareja. Fue tan fuerte el golpe que me empujó y tuve muchos problemas por eso, porque mi novio lo quería esperar afuera para pelearse", reveló el año pasado.

denuncia gianola







Además, agregó: "Él me decía que quería hablar de laburo y fui confiada a su camarín, pero cerró la puerta y literalmente me dio un beso. Entonces me fui y después de eso discutimos mucho por teléfono y me quedé sin trabajo. No podía creer lo que estaba sucediendo".