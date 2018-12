Thelma Fardin denunció a Juan Darthés por haberla violado cuando tenía 16 años y ambos trabajaban en la tira "Patito Feo", que se emitió en El Trece. denunció apor haberla violado cuando tenía 16 años y ambos trabajaban en la tira, que se emitió en





El hecho del que se acusa al actor se registró en Nicaragua durante una gira que encabezó el elenco en 2009 y la semana pasada la víctima lo relató ante la Unidad Especializada de Delitos Contra la Violencia de Género del Ministerio Público del país centroamericano.





Después de la conferencia de prensa del colectivo de Actrices Argentinas, en donde más de 50 artistas hicieron pública la denuncia penal por violación contra Darthés, la abogada de Thelma Fardin, Sabrina Cartabia, contó que llegar a esta instancia "fue un proceso largo, muy intenso y muy simbólico".





También dijo que aunque la denuncia fue radicada en Nicaragua, en los próximos días "la Justicia va a arbitrar en este país las medidas de prueba".





En diálogo con Luis Novaresio por radio La Red (AM 910), Cartabia manifestó esta mañana que "hay que tener mucho respeto por el testimonio de las víctimas" y remarcó que "no es ligero y no es fácil salir a contar algo tan doloroso y tan privado".





También enfatizó que el testimonio de Fardin fue una forma de "reivindicar" a las anteriores denunciantes de Darthés, quienes fueron "maltratadas, fueron descreídas e incluso son perseguidas judicialmente".





