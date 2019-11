Kloosterboer denunció estafa en Miami: Es vegana y le hicieron comer una hamburguesa de carne

Marcela Kloosterboer afirmó ayer que hace 30 años que es vegana. Aparentemente, por sus dichos, la joven actriz eligió dejar de comer carne, pollo y pescado cuando tenía 6 años.

Sin embargo, por una estafa en un restaurante de Miami, Marcela probó una hamburguesa de carne.

La actriz no tardó en expresar su bronca en las redes sociales. Según explicó, se dirigió al local de alimentos para pedir una hamburguesa vegana, pero le sirvieron otra cosa.

Ella dudó por el aspecto del medallón, pero el mozo insistió en que era lo que ella había solicitado. El escándalo se desató minutos después, cuando el encargado reconoció que se habían equivocado.

"Me hacen comer carne después de 30 años y nadie se hace cargo", se la escucha decir visiblemente molesta. Los responsables del comercio se disculparon a través de la misma red social. "Somos conscientes de la situación y fue un accidente desafortunado. El mozo se siente horrible por haber cometido el error. La administración se está contactando con la damnificada para reparar el daño", escribieron.

"No soy cool por no comer carne, soy vegetariana por convicción. No quiero comer animales muertos. En mi dieta descarto carnes, huevo, leche y yogur", explicó la artista en una entrevista que le dio a la revista Gente en 2017.

