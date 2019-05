Kike Teruel, el tío de Marco Lautaro, el detenido por una denuncia de abuso sexual por parte de una adolescente y músico del grupo folclórico Los Nocheros, habló sobre el caso con "Intrusos", América. Kike es hermano de Mario, padre del joven detenido y también músico de esa banda.





Kike se mostró muy enojado porque involucraron a su hijo Felipe, un menor de edad, en el caso de otro intento de violación, una denuncia que hizo una chica en las redes. Kike desmintió todo y aseguró que su hijo no tiene nada que ver con nada.





El músico además reveló que "la familia está absolutamente destruída" con lo que sucedió. "Nos enteramos por los medios, pensamos que era otra cosa. Que no tenía nada que ver, nosotros nos estamos desayunando con todo. Mi hermano en cualquier momento va a dar su opinión al respecto"





Nosotros salimos a cantar porque cumplimos nuestros compromiso y porque tenemos millones de gente que apoyan a Los nocheros. Es un hecho aislado dentro del grupo Nocheros no aislado dentro de la familia nochera. Yo soy su tío, yo lo voy a ir a ver, es una aberración si es que se comprueba lo que se dice que hizo", dijo y los periodistas de "Marco Lautaro había confesado la violación en un audio. ", dijo y los periodistas de " Intrusos ", América , le recordaron quehabía confesado la violación en un audio.





A lo que Kike afirmó: "Si hermano, no estoy diciendo otra cosa. El confesó, escuche los audios, conozco los audios. La Justicia determinará, él estará dispuesto a pagar y Mario a sufrir las consecuencias de tener un hijo en esas circunstancias".









"No tiene nada que ver con Rubén Ehizaguirre, con Álvaro, conmigo y ni siquiera con Mario, así estén especulando un montón de cosas que se digan de su casa y su familia. Nosotros estamos destruidos y nos quedan nuestras canciones y nuestras fans, pero nosotros pedimos disculpas y vamos a seguir cantando", dijo.





"¿Cómo reaccionarías vos si te hubiera pasado lo de esta chiquita de 7 años?", preguntó Marcela Tauro y Kike respondió: "Espantosamente. Yo estaría haciendo lo que está haciendo la mamá de esta chiquita: hubiese hecho la denuncia y no hubiera mediatizado. Pero quizás teniendo un nombre y un grupo como el nuestro... pero yo estaría haciendo exactamente lo mismo que hace la mamá de esta chiquita".





Si hubiera sido un hijo de poder esto no hubiera pasado y Lautaro no estaría preso", dijo Kike y aclaró que no son ", dijoy aclaró que no son amigos del intendente de Salta sino que lo conocen de cruzarlo en conciertos.





"La verdad es que me hubiera gustado ser "El padrino" y esto no hubiera pasado. Somos una familia normal, lo que les pesa a muchos acá (Salta) es que seamos tan conocidos. Además dicen ´tienen plata´, nosotros estamos bien gracias a nuestra gente que compran discos y van a los shows", indicó.





"Nosotros no apretamos a nadie, no obramos así. No tengo conocidos para pedir que saquen a alguien", aclaró y dijo que su hermano entregó a su hijo cuando supo lo que sucedió.





"Si no hubieran puesto que era hijo de Los Nocheros la noticia era otra", reflexionó Kike.





"No sabíamos lo que pasaba, sino no hubiéramos sacado un disco. Cuando nos enteramos lloramos todo. Estoy segura que Mario nos quiso preservar", dijo Kike revelando que su hermano no les contó al núcleo intimo de su familia que era lo que sucedía con Lautaro Marco.





