Katy Perry y Orlando Bloom se reconciliaron ante el Papa Francisco

Katy Perry y Orlando Bloom pasaron el fin de semana juntos, lo que confirma los rumores de que han retomado con más fuerza su romance. pasaron el fin de semana juntos, lo que confirma los rumores de que han retomado con más fuerza su romance.

La pareja fue vista en el Vaticano, saludando al Papa Francisco, y se les vio muy felices, actuando como si ya fueran un matrimonio, a pesar de que ellos no han confirmado nada.

Sin embargo Orlando Bloom así se expresó de Katy al diario Times: "Ella es un ser humano excepcional. Nunca me imaginé que alguien como yo pudiera estar en su campo demográfico. Soy un poco mayor que ella y no estaba familiarizado con su perfil artístico, jamás me hubiera imaginado que algo así pasaría, pero cierto es que uno no elige de quién se enamora".

El actor agregó: "Tenemos una conexión muy notable, y eso que las cosas son complicadas; ella está de gira y yo inmerso en una nueva obra de teatro, todo evoluciona y cambia. La respeto mucho como profesional y mis sentimientos hacia ella son muy profundos. Ya veremos lo que pasa en el futuro, es impredecible".