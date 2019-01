Kathleen Turner rechaza las cirugías plásticas para no parecerse a Cher

La actriz Kathleen Turner ha rechazado el botox y la cirugía plástica porque no quiere terminar como la cantante y actriz Cher.

"Faye Dunaway me dijo una vez que si no iniciaba la cirugía plástica a los 40 años, sería demasiado tarde. Y dije: 'Bien, no lo haré. No quiero ser una Cher, donde mi cara nunca cambia ni se mueve'. En este momento creo que estaba envejeciendo bastante bien", dijo Turner al diario mirror.co.uk

La estrella de "La guerra de las rosas" se siente afortunada de que solo fuera considerada como un símbolo sexual "por un tiempo".

"Fui considerada como un símbolo sexual solo por un tiempo. Luché para salir de eso muy rápidamente. El poder de mi atractivo durante años fue de hecho un activo. Pero eso no controló mis opciones en absoluto", dijo.

