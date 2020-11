Karina Ranni, integrante de Las Primas por los dichos de Nacha y Mediavilla: "Hicieron comentarios discriminatorios"

Florencia Torrente y su soñador hicieron una versión del clásico de Las Primas (Saca la mano Antonio) en la gala de anoche del "Cantando 2020".

Dos miembros del jurado, Nacha Guevara y Oscar Mediavilla, fueron muy duros con respecto a la canción y a la agrupación que es un hito en el género tropical desde la década del 80.

"Hicieron el mayor esfuerzo, y eso está muy bien. Pero cuando el tema es tan, tan, tan, tan boludo...", dijo Nacha.

"Son Las Primas, Nacha, ¿vos no lo bailás en los casamientos?", le preguntó Ángel de Brito. "No, no lo bailo, forma parte de la década de los '90, de la decadencia cultural. Eso me afecta el oído, me afecta los sentidos", se plantó Guevara.

Por su parte, Mediavilla manifestó: “Convengamos que esto no lo escribió no Cortez ni Serrat. Este es un tema bastante mamerto”.

El propio Marcelo Tinelli tuvo que salir a retrucarle al jurado siendo que además el grupo Las Primas cantó en uno de sus cumpleaños.

“Acá bailamos todos en casa con la música de Las Primas. No estamos de acuerdo con @omediavilla, para nada. Aguante @ftorrente!! @cantando2020”, indicó Tinelli en su cuenta de Twitter.

Hoy, Primiciasya.com pudo dialogar con Karina Ranni, miembro de Las Primas que acaban de editar una versión pandémica de "Saca la mano Antonio" y que están focalizadas en la grabación de un nuevo material discográfico. "Primero queremos agradecerle a Marcelo que nos súper reivindicó, que estuvimos en un cumpleaños de él", dijo.

"Nos pareció una falta de respeto, comentarios discriminatorios no sólo al grupo musical sino al género musical. El estilo te puede gustar o no, la popularidad que tuvieron Las Primas, que fuimos un ícono en la década de los 80. Fuimos un hito. Marcamos un antes y un después en lo que es la música tropical. Los autores de las canciones de Las Primas fueron autores importantísimos que le compusieron canciones a artistas muy exitosos", le dijo Karina a este medio.

La agrupación está compuesta hoy por distintas artistas que formaron parte de la banda a lo largo de estos años: Karina Ranni, Josephina Stella, Verónica Alvarez Puente y Saren Salas Correa.

"35 años después se sigue escuchando Las Primas. De hecho, en pandemia nos juntamos para hacer la reversión de Saca la mano Antonio, adaptado al tema del COVID, superando las expectativas con millones de visitas. Las primas abrieron las puertas de lo que es la movida tropical. Así que sentimos un poco eso, me llama la atención que artistas y gente de la música haga ese tipo de comentarios. En la música no hay grietas, no hay odios, es música, popular, alegre, tuvimos un éxito tremendo en México, España, Estados Unidos, por toda Latinoamérica. Ahora estamos focalizadas en grabar lo que es el nuevo material. Después de 35 años tenemos muchos seguidores y seguimos vigentes. No es poca cosa", agregó Ranni.

Sobre la posibilidad denunciar a los jurados ante el INADI, la artista afirmó: "Nuestro asesor legal nos dijo que se podría realizar una denuncia contra el INADI pero decidimos que no. Estamos con las energías puestas en el nuevo material y en seguir dando alegrías. Eso es nuestra música: popular y que da mucha alegrías a las personas".

Por último, hizo hincapié en la palabra "boluda" que usó Nacha para describir el clásico de la banda. "La música o las canciones no tienen temática boludas. Es una música alegre que levanta a todo el mundo a bailar que no es poca cosa. No se puede clasificar así a la música porque también es faltarle el respeto a quién la escucha y hay mucha gente que escucha música alegre y popular", finalizó.