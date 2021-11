Karina La Princesta se hartó de Eduardo Feinmann: "Jamás me..."

Karina La Princesita reaccionó fuerte contra Eduardo Feinmann tras haber sido tildada de kirchnerista por haber cantado en un acto en La Matanza.

Recordemos que Karina La Princesita se vio envuelta en una fuerte polémica en las últimas horas y fue muy criticada por el show que brindó el fin de semana y posterior móvil para la televisión donde se la vio junto al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

"Ya tomé cartas en el asunto Vamos a ver, donde corresponde, quien miente… Es gravísimo lo que están haciendo conmigo. Y ensucian injustamente, con información totalmente falsa. No queda así", escribió en Twitter Karina La Princesita.

Y continuó: "No espero respuesta, pero si visibilizar, ciertas cositas que no se estarían teniendo en cuenta. A lo demás lo sigue el abogado y donde corresponde".

Fue ahí cuando Karina La Princesita arrobó a Eduardo Feinmann quien había hecho hincapié de esta noticia en sus programas de radio y televisión.

"Jamás me referí a ud de salame. Lo respeto en su profesión y no me siento ofendida por sus dichos. Ud no escucha mi música, al igual que yo no veo su programa, el cual no sé cómo llama ni en qué canal sale y no hay nada de malo en eso", le dijo Karina La Princesita a Eduardo Feinmann.

"Pero le hago una pregunta…Si asegura que yo no tengo nada que ver, que no es nada en contra mío y sólo quería hacer referencia a los candidatos , por qué en los dos casos usa una foto mía, siendo que en el mismo evento tocaron muchos colegas y de igual importancia?", continuó la cantante.