Karina, La Princesita presentó a su novio en tevé y cantaron a capella

Karina, La Princesita, debutó el lunes en la pista de "La Academia" y hasta se animó a cantar a capella con su novio, Nicolás Furman.

La cantante tropical presentó a su novio y cantaron a capella la canción "Amor donde quieras que estés" de Manuel Wirzt.

"No lo nombré (en Instagram) porque sino me lo roban esas guachas", dijo la cantante sobre un video que subió cantando junto a su novio.

“Mirá qué celosa. Hoy le dije tu novio qué bien canta, qué divino es, ¿es un cantante de afuera? No, es de acá, ¿y por qué no lo nombraste?, para que no me lo sigan me dijo”, contó Marcelo Tinelli.

"Que lo vean, se mira y no se toca, como mi canción”, agregó Karina con humor refiriéndose a la letra de una sus canciones.

Cabe recordar que la artista tropical sale con Nicolás desde mediados del año pasado.