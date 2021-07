Karina, La Princesita, pidió perdón en "La Academia 2021": "Ando media loquita"

En la noche del viernes, Karina, La Princesita pidió perdón por su momento de furia que tuvo durante la semana. La artista abrió su corazón en "La Academia 2021" (El Trece).

“De todas maneras yo vine con un objetivo hoy, que era no justificar lo que hice. No lo quise ver de nuevo, estuve para el traste con todos. Después arreglaré en casa porque me pasó eso", señaló Karina.

“Es la primera vez que me pasa esto en televisión. Quiero pedir disculpas a mis compañeros. Fui una atrevida total. Uno a veces no mide que uno tiene problemas peores. Igual me siento para el traste. Nunca pensé en renunciar, pero mentalmente estoy mal", indicó La Princesita.

“Hay que bajar un cambio y no sé controlar lo que me está pasando. No es una amenaza de renuncia. Ando medio loquita”, cerró Karina.

