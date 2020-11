Karina la Princesita y otro picante cruce con Floppy Tesouro: "Todas las frases las termina con la jota"

La jurado volvió a ser tajante con su devolución y a la participante no le gustó nada. El video.

En la noche del martes, Floppy Tesouro y Karina la Princesita protagonizaron un nuevo cruce, sumando así otro capítulo en la gala del "Cantando 2020".

En esta oportunidad, la jurado volvió a ser picante con su devolución y a la participante no le gustó nada: “Pienso que estuvo actuadito, por ahí no tan sentido… o sea, no se sintió la emoción”, comenzó diciendo Karina.

“Pienso que, para mejorar, ¿sabés lo que hace falta? Trabajar el tema de las tensiones en el cuello. Mucha tensión en el cuello y cuando termina las frases lo hace con la jota”, le comentó a la coach, ejemplificando sus apreciaciones.

En ese momento, Floppy volvió a cantar una estrofa de la canción y señaló que no cometió ese error. Pero Karina fue tajante una vez más: “No, ahora no lo estás haciendo. En la canción sí”.

“Si querés evaluamos el después, pero se evalúa lo que hacés cuando estás acá, en este momento, cantando con la pista. Ahí si sucedió y no una vez, sino que muchas veces. Igual mi nota es secreta, así que van a tener que esperar para saber”, concluyó La Princesita, sin vueltas.

