Karina La Princesita mostró cómo controla a distancia a su hija para que haga la tarea

Karina La Princesita está presente a la distancia de su hija Sol, ya que la niña de 11 años se encuentra atravesando la cuarentena obligatoria en la casa de su papá, El Polaco.

Sin embargo, la cantante tropical está súper comunicada con su hija gracias a WhatsApp.

Al parecer, la cantante notó que su hija no tenía ganas de hacer la tarea de inglés.

"I don't like to do the homework" ("No me gusta hacer la tarea"), le envió la niña a su madre junto a una foto de sí misma haciendo "puchero".

Y allí Karina le advirtió con humor: "You must do the homework o te re cago a palos" ("Vos tenés que hacer la tarea o te re cago a palos)".

"Oye, eso no vale", agregó Sol mientras la cantante mandaba emojis llorando de risa. "¡Mamá!", cerró la niña.