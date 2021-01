Karina La Princesita en "Los Mammones": ¿Se queda con El Polaco o con el Kun Agüero?

Reflexiva y al mismo tiempo espontánea, Karina La Princesita pasó por "Los Mammones" y logró ser tendencia en las redes sociales por lo que dejó la entrevista, su homenaje y el paso por el piano junto a Jey Mammon.

Sobre su presente y la coraza que tuvo a la hora de meterse en el mundo de la movida tropical, Karina contó que "a partir del tercer disco empecé a pedir poner mis canciones. Comencé a opinar sobre las canciones que quería, los instrumentos".

De chica sufrió mucho bullying y eso la hizo fuerte en algunos aspectos para encarar lo que vino. "La vida que tuve, lo que viví de chiquita, haber estado en un ambiente masculino siendo una mujer de 18, donde era una nena, tuve que alzar la voz y tener carácter para que mi palabra tenga peso. Empezar a entender y aprendí mucho lo que hay y no hay que hacer", contó.

Y añadió: "Siempre tuve el mismo carácter, los momentos que no lo usé fue porque tuve miedo".

"Lo que cambió es que yo ya no tengo miedo a nada. Viví cosas tan fuertes que todo lo demás no me importa nada", sostuvo.

Ping Pong

Karina fue tajante en el ping pong de preguntas que le propone Jey. No dejó nada librado al azar y respondió sobre todos los temas. Solo usó el comodín para no hablar de política. Sobre El Polaco y el Kun, aquí cuenta con quién se quedó.

Homenaje

La producción del programa le hizo un video homenaje que la emocionó hasta las lágrimas.

Su voz

Sobre el final cantó junto a Jey Mammon en el piano y su hija en la voz.