Karina La Princesita lloró en medio de un picante cruce con Ángel de Brito: "Estoy mal y no lo puedo controlar"

Ángel de Brito y Karina, La Princesita mantuvieron un picante ida y vuelta este jueves en "LAM" (El Trece) después del enfrentamiento en "La Academia" de "ShowMatch".

El martes por la noche, la cantante se enojó en el reality que conduce Marcelo Tinelli después de bailar el Disco. La devolución de Ángel la hizo explotar y se despachó con una catarata de comentarios picantes por los que fue criticada en las redes sociales.

Y hoy, Karina pidió su derecho a réplica y terminó confesando algo que pocos conocían. "Estoy mal y no lo puedo controlar. Es un tema que vengo arrastrando desde 2014. Tengo unos juicios pendientes que me hicieron mis músicos. Uno lo perdí hace un par de años y hace 10 días, me avisaron que perdí el segundo de los juicios... te juro que me mató porque fue el que pensé que ganaba seguro".

LEER MÁS Karina, La Princesita cantó con su novio Nico Furman a pedido de Marcelo Tinelli: “Me emocionaron”

Aunque algunos le atribuyeron la reacción al hecho de que este fin de semana, perdió dos familiares por COVID, Karina contó: "No. Yo siempre pude separar muy bien eso... me acuerdo cuando murió mi abuela, a la noche hice función. No, esto es algo que me desestabilizó, es algo que me están diciendo... 'tu trabajo no vale nada'. No saben lo mal, lo desamparada que yo me siento".

"Demostré con papeles, con pruebas que fui explotada... Algún día me gustaría contar las cosas que me vengo guardando hace un montón. El martes me avisaron que es más plata de la que ya tuve que pagar una vez... el año pasado y el anterior, lo tuve que trabajar por nada porque lo que gané fue para pagar el juicio. Este año será igual y el otro... pero todavía me quedan 2 juicios más", añadió.

Por último sobre lo sucedido el martes, Karina dijo: "Ese día, cuando estaba en la pista y me dijiste 'fue un loco', me transformé. No sé qué me pasó porque siempre separo lo profesional de lo personal... no sé. Escuché, me fui... veía la cara de Jimena y no sé qué me decía... no estoy pudiendo y siento que no voy a poder. La semana pasada, se me durmió la cara. Ese día, me puse en blanco... estaba furiosa, me fui del programa y me sentía mal. Ojo, nada justifica lo que pasó, lo que hice... sé que estuvo mal. Está perfecto estuve soberbia, agrandada y maleducada... pero me salió así".

LEER MÁS Karina, La Princesita se enojó y se cruzó con Ángel de Brito y Jimena Barón: "Yo podría estar sentada ahí"