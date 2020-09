Karina, La Princesita sobre el Kun Agüero: "Tengo una cosa que no lo quiero ni nombrar"

A mediados de 2017 y tras cinco años en pareja, Karina la Princesita y el Kun Agüero le pusieron punto final a su relación.

Este martes, la jurado del "Cantando 2020" estuvo en "LAM" (El Trece) y se alertó cuando debió contestar una pregunta sobre su ex.

"¿A vos te cantaban tus novios?", le preguntó Ángel De Brito. Con risas, la Princesita admitió: “Sí, cantaban. Al Polaco le gustaba cantar todo el tiempo”.

Luego, el conductor indagó en referencia al Kun: “¿Y tu siguiente pareja cantaba?”. Una vez más con una risa contenida, Karina dijo: “Sí, cantaban todos en general. Cantan todos”.

Entonces, Ángel insistió: “En el ránking de cantantes, el Polaco va primero, ¿y segundo?”. Acorralada, Karina se sonrojó y arrojó: “No quiero nombrarlo… Uno de los otros”.

“El Kun”, cerro De Brito. A lo que la Princesita contestó de manera directa: “Ay, les juro que tengo una cosa, no lo quiero ni nombrar”.

Por último, Karina la Princesita justificó su hermetismo en torno al Kun: “Nadie me llama ni me reta. Pero no quiero, prefiero olvidar. No es que la pasé tan mal, pero no quiero. Odio cuando uno nombra algo natural que pasó en su vida, que no tendría que generar nada, y piensan que salgo a hablar de él… y yo no lo necesito. Es por respeto que lo hago. Prefiero evitar hablar del Kun”.

