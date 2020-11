Karina, La Princesita sobre el Kun Agüero: "Agradezcan que nadie sepa por qué me separé"

Karina, La Princesita se refirió al final de su relación con Sergio "El Kun" Agüero, ocurrida en 2017.

"No hablo de él porque apenas me separé fui muy respetuosa. Nadie sabe por qué y agradezcan que nadie sepa por qué me separé", comentó picante la jurado del "Cantando 2020", El Trece.

Y agregó en charla con "Los ángeles de la mañana": "Cuando dos se separan, y no del todo bien, estaría mal si uno habla".

"Prioricé mucho mi trabajo, yo no dejé todo. Si hubiera dejado todo, me habría querido cortar...", indicó sobre sus meses en Inglaterra junto a él.

Además, recordó la dura historia de violencia familiar que vivió en su casa con su papá.

"Muchas veces uno dice por qué las mujeres no se van, y en mi casa pasaba eso. Hay un montón de razones por las cuáles no se van. A veces no tenés dónde ir, tenés miedo. A veces decís que hago sola sin trabajo con dos hijos, como le pasaba a mi mamá. Uno como hijo culpa a la mamá y dice, '¿or qué no te fuiste antes?', pero me parece que hay que estar en el lugar", comenzó la cantante tropical.

Y explicó: "Yo naturalicé ciertas cosas. Mi papá se iba a dormir la siesta con la escopeta cargada al a lado, y con la Biblia en la mano. Y nosotros viendo eso como algo normal".

"Cuando una vez en segundo grado mi papá entro al colegio sin pedir permiso y empezó 'dónde está la puta de tu madre'. Cuando la reacción de mis compañeros y de la profesora dije, 'ah, ok, esto está mal'". Todos mis compañeros me empezaron a tratar como que pobre, teniendo siete años. Y la maestra con su reacción de cálmese. Pero para nosotros era una reacción de todos los días", recordó con valentía sobre el hecho que la marcó.

Y remarcó cómo está la situación hoy: "Mi viejo cambió. Hoy mi papá es lo más, te amo, está todo bien. Esto ya es de muchos años. Modificó las actitudes y las hemos comprobado".