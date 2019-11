Karina la Princesita y un inesperado cruce con Fede Bal: “Vos a mí no me conocés”

En la noche del viernes, Karina "la Princesita" y Fede Bal fueron protagonistas de un inesperado cruce en el "Súper Bailando 2019".

Todo arrancó cuando el actor dijo que, de haber bailado primero el ritmo Homenajes, hubiera obtenido el mismo puntaje que la cantante, dando a entender que para cuando le tocó a él, el jurado ya estaba cansado de ver “propuestas similares”.

A Karina no le gustó nada que Fede haya dado ese ejemplo y lo cuestionó en medio de la gala de sentencia: “Es similar a decir que está todo armado y que es todo muy predecible, y que a los primeros les va a ir bien… Fede me vino a hablar después y me dijo que no era conmigo”, destacó.

LEER MÁS Fede Bal y su enojo por el ‘0’ que le puso Polino: “Está loco, es una falta de respeto”

Y el hijo de Carmen Barbieri arrojó: “Te dije que no tenía nada con vos”, pero Karina se cansó de eso de “me dijo, le digo, le dije” y cruzó a Fede: “En síntesis, qué, no entendí, qué, qué; con todo el amor del mundo, me preguntan y no lo entiendo”.

El actor, señaló: “Me toreás y yo, cero con vos”. Karina, entonces, le puso los puntos: “No me conocés, cuando quiero torear me planto y lo digo”.

LEER MÁS La foto más sexy y ratonera de Karina, La Princesita