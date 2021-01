Karina, La Princesita habló de sus cruces con Oscar Mediavilla y del video del Polaco con Natalie Pérez

Karina, La Princesita habló con "Intrusos", América, de Oscar Mediavilla y Angela Leiva, con quien se cruzó varias veces en el "Cantando 2020", y del último video del Polaco con Natalie Pérez.

"Soy firme y muy segura, yo vengo de un ambiente que laburo desde los 18 años, rodeada de hombres, que me costó mucho", dijo sobre su destacado presente como jurado del ciclo del Trece.

Y sobre Oscar Mediavilla, explicó: "Tiene sus formas que quizás no comparto pero no deja de ser un compañero al que respeto como al resto y no deja de ser un show".

Acerca del clip del Polaco con Natalie Pérez, la cantante explicó: "Si él con su carrera quiere salir a ser rapero, es su carrera, no se tienen que meter. Decían que yo me quería ir al pop, que no es cierto. Y al que no le gusta que nos deje de escuchar y no nos hinchen las bolas, la vida es corta".

Y sobre los rumores que surgieron sobre ese video entre los artistas, comentó: "No me meto donde no me incumbe, es un tema de ellos, no sé qué pasó y no me importa tampoco".

