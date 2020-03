Karina La Princesita habló de las heridas que dejó su separación con el Kun Agüero

Karina La Princesita se refirió a aquel final de relación con Sergio "Kun" Agüero en 2017 y reconoció que desde ese momento no pudo tener más una relación estable.

El futbolista del Manchester City está de novio hace unos mese con la joven Sofía Calzetti.

“Quedé espantada y no volví a tener nada estable, no estuve de novia nunca más. No quise”, dijo la cantante tropical en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“Ando medio rara. No sé ser novia, no sé tener una relación seria”, señaló Karina sobre su presente sentimental.

Y amplió: "La vida que tuve me hizo ser dependiente emocional. Pero estoy aprendiendo de a poco y tal vez esté preparada este año".

"Creo que un poco más de estar sola y de aprender de mí, me va a dejar lista para volver al amor. Estoy frenando muchas cosas por miedo. Falta un poquito mas y ya estaría, igual me gusta estar un poquito sola”, se sinceró la artista de cumbia.

Y contó que está haciendo cuarentena obligatoria sola tras regresar de Estados Unidos: “Uno trata de poner la mente en positivo y tratar de usar esto para provecho de uno mismo, de las familias. Estoy haciendo la cuarentena sola, mi hija esta con el papá, yo viajé antes de todo esto a New York a estudiar, y cuando volví dejé a mi nena y me fui, y en la mitad pasó esto y pude volver justo con todos los cuidados, ayer fue mi día 14 y estoy bien, aunque igual no salgo de mi casa”.