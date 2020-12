Karina, La Princesita y Gladys "La Bomba" Tucumana volvieron a cruzarse en el "Cantando 2020"

Karina, La Princesita y Gladys "La Bomba" Tucumana volvieron a cruzarse fuerte en el "Cantando 2020", El Trece.

Las cantantes tropicales se volvieron a ver las caras en el estudio tras aquel cruce de hace unos días y no pudieron calmar las aguas.

"Por ser jurados tenemos el derecho a decir si algo nos gustó o no. Soy muy sincera y cuando digo que algo no me gustó piensan que es una falta de respeto, tiene que ver con el ego y la humildad. A mí me pagan para que diga si me gustó o no. Gladys siente que tiene más derecho que yo a estar en el jurado y lo dice constantemente. Lamento que le moleste recibir una devolución de una chiquita que recién empieza", expuso la jurado.

"No considero que seas una chiquita, sos una mujer grande, una madre. Jamás dije que quería estar en el jurado. Soy una mujer digna y ya si quiero digo: me voy de acá. Estoy de vuelta en todos los sentidos", retrucó La Bomba.

"A Tyago le quiero decir que nunca le falté el respeto a su mamá. El respeto y la empatía deberían ser mutuos. Tu mamá es ejemplo de falta de respeto porque se lo ha faltado a un montón de personas", contestó Karina. "Karina, la memoriosa", cerró irónica la participante.

