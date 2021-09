Karina La Princesita: Filosísimo comentario contra el Kun Agüero

Sergio Kun Agüero, ex pareja de Karina La Princesita, le dejó un comentario a una foto de Lali Espósito y segundos después se arrepintió de exponerse de esa forma.

Sin embargo, miles y miles y de usuarios lograron capturar su mensaje para la figura del pop local y desde entonces no se deja de hablar de la posible relación que podrían tener si se ponen en contacto.

El Kun Agüero, quien parece que después de un buen rato se arrepintió de dejar escrito su acercamiento a la ex jurado de La Voz Argentina, y borró el "Bueeeeee" que había escrito.

Así lo hizo saber Vicky Braier, más conocida como Juariu, el terror de los famosos en las redes sociales. Tal como acostumbra a hacer la panelista de 'Bendita' (El Nueve), puso las pruebas a la vista de sus seguidores a través de sus historias de la misma red social. Allí relató que "Lali subió una foto la cual fue comentada por un jugador de fútbol" en el primero de sus posteos, tras lo cual develó que se trata de el Kun Agüero. Pero hete aquí que después de un rato, el comentario había desaparecido, más no el like.

Muchos se preguntaron si con ese comentario, luego borrado, el jugador del FC Barcelona le quiso tirar onda a Espósito. Porque Juariu no se quedó sólo con eso, sino que fue por más. Su curiosidad no se detuvo y se metió en el perfil del futbolista y su novia Sofía Calzetti. Y oh sorpresa, descubrió que el Kun y Sofía ya no se siguen en Instagram, infiriendo entonces que se habrían separado. Al tiempo que también husmeó si Calzetti sigue a la cantante argentina en redes, y también obtuvo evidencia negativa.

Karina La Princesita dio que hablar después de reaccionar picantísima a un comentario que hizo un usuario de las redes sociales sobre el Kun Agüero y Lali Espósito. La cantante fue captada por Juariu, quien remarcó su gesto en Twitter sobre su expareja.